In der quirligen 13-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan ist heute kaum mehr was von Covid zu sehen. Viele wollen darüber nicht sprechen, am besten gar nicht mehr dran denken. Chinas Staatsführung will eine Aufarbeitung der Covid-Jahre mit allen Mitteln verhindern, nur die Propaganda, den "großen Sieg über das Virus", in Erinnerung halten. Kritik an den extremen Maßnahmen haben in dieser Erzählung keinen Platz. Auch fünf Jahre danach nicht.