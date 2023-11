China gegen die USA: Xi Jinpings Weltmacht-Wünsche

Als sich in Peking dieser Tage große, goldene Flügeltüren öffnen, schreiten Chinas Machthaber Xi Jinping und Russlands Kremlherrscher Wladimir Putin Seite an Seite zum Dinner. Gefolgt - mit Abstand - von vielen anderen Regierungschefs, vor allem aus Afrika, Asien und Südamerika.

Xi: Mit Wirtschaftskraft weltweit Einfluss gewinnen

Russlands Präsident Putin betont beim Seidenstraßen-Gipfel in China die engen Beziehungen beider Länder. 18.10.2023 | 2:24 min

Es geht um Wirtschaft, vor allem geht es aber um Pekings Einfluss in der Welt. Viele kleine Länder, etwa in Asien und Afrika, vergrößern durch die Seidenstraße ihre Abhängigkeit von Pekings Politik und von Pekings Banken.

Russland ist für China wichtiger Juniorpartner

Der Kriegsherr aus dem Kreml muss hier in Peking keine Kritik fürchten zu seinem brutalen, blutigen Überfall auf die Ukraine und er würde niemals Kritik üben an Xi Jinpings aggressiver Taiwan-Politik. Die beiden Präsidenten haben sich schon oft getroffen; sie sprechen von "tiefer Freundschaft" - ja von einer Partnerschaft "ohne Grenzen".

Putin und Xi wollen ihre Nationen zu neuer, alter Größe führen. Und dafür sind sie bereit, viel zu riskieren. Gemeinsamer Gegner: der Westen. 25.07.2023 | 43:49 min

Kampf um den Globalen Süden

Xi und Putin einig in Position gegen den Westen

Zum Sterben, zum Grauen in Israel und in der Ukraine sagen sie - zumindest in ihren offiziellen Gipfel-Reden - nichts.

"China möchte eindeutig führende Nation sein", sagt Guntram Wolff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, anlässlich des BRICS-Treffens in Südafrika. 22.08.2023 | 4:54 min

US-Präsident Biden in Peking kein gefragter Partner

Der Anführer der mächtigsten Demokratie der Welt, US-Präsident Joe Biden , meldet sich nach seinem Besuch in Israel aus dem Oval Office - mit einer Ansprache an die Menschen in den Vereinigten Staaten und die internationale Gemeinschaft:

Mit Joe Biden hat sich Chinas Staatspräsident zuletzt im November 2022 getroffen - am Rande eines G20-Gipfels. Seinen Freund, den russischen Präsidenten, traf Xi in diesem Jahr bereits in Moskau und jetzt, nur ein paar Monate später, in Peking.