Reaktion auf US-Zölle: China "wird niemals tatenlos zusehen"

Insgesamt 104 Prozent auf chinesische Importe, 30 Prozent auf Billigwaren aus China: Die seit heute zusätzlich geltenden US-Zölle will Peking nicht hinnehmen - und droht erneut mit Gegenmaßnahmen.

China zu Gesprächen mit USA bereit

Zugleich heißt es in dem Weißbuch Xinhua zufolge, China betrachte es als normal, dass es zwischen den beiden größten Volkswirtschaften in Handelsfragen Differenzen und Spannungen gebe. China sei allerdings bereit, mit den USA über eine Lösung dieser Probleme zu sprechen.

Xi ruft zu Zusammenarbeit mit Nachbarn auf

Miriam Steimer, ZDF-Korrespondentin in Peking

Hier heißt es jetzt martialisch: Wenn Amerika Stress will, einen Zollkrieg, einen Handelskrieg oder irgendeine andere Form von Krieg, dann sei China bereit, bis zum Ende zu kämpfen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

US-Zölle: Diese Länder trifft es am härtesten

US-Zölle: Diese Länder trifft es am härtesten

USA sind wichtigstes Exportziel für China

"Die Zollspirale dreht sich bereits und hier wird erwartet, dass Peking jeden Zoll der Amerikaner in gleicher Größenordnung beantworten dürfte", sagt Steimer. Der Schaden sei immens, denn in kein anderes Land exportiere China mehr Waren als in die USA.