Chinesen in russischer Armee? Das ist bekannt

Präsident Selenskyj zufolge wurden zwei chinesische Kämpfer in der Ostukraine gefangengenommen.

Die Ukraine hat am 8. April bekanntgegeben, dass sie zwei chinesische Staatsangehörige, die in den Reihen der russischen Armee kämpften, lebend gefangen genommen hat. Sie veröffentlichte zudem ein Video auf der Plattform X über sie.

Interessanterweise versuchte einer der gefangenen Chinesen in gebrochenem Englisch mit den Ukrainern zu sprechen, nicht auf Russisch. Die Ukraine behauptete, dass es noch viele andere Chinesen in den Reihen der russischen Armee gebe, und rief zu verstärkter internationaler Aufmerksamkeit auf.

Chinesen kämpften freiwillig für Russland

Während es anfangs in den internationalen Medien viele Spekulationen darüber gab, ob Peking begonnen hat, auch Soldaten in den Krieg zu schicken, ist die Realität viel einfacher. Die beiden Chinesen gehörten zu den Tausenden von Ausländern, die in der russischen Armee kämpften.