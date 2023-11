COP28 in den Emiraten : Schwarzes Öl und grüne Pläne

von Golineh Atai 29.11.2023 | 11:15 |

Die Emirate haben so harte Klimaziele wie kein anderer Golfstaat. Der COP28-Gastgeber will die Energiewende in der ganzen Region beschleunigen - aber nicht mit dem Öl brechen.