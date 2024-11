Weltklimagipfel Baku: Guterres: Scheitern ist keine Option

Die Verhandler müssen sich über die Texte beugen und sie bewerten. Dabei müssen sich die Staaten auch innerhalb ihrer jeweiligen Verhandlungsgruppen abstimmen. Denn üblicherweise verhandeln die Länder in Blöcken, Deutschland etwa als Teil der Europäischen Union (EU). Weil die Vorschläge an entscheidenden Punkten noch so weit auseinandergehen, dürften die weiteren Verhandlungen viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein pünktliches Ende der Klimakonferenz am Freitag ist nahezu ausgeschlossen.