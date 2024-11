Klimakonferenz: Gab Baku geheime Abschlussentwürfe weiter?

Bei der Weltklimakonferenz in Baku steht ein Scheitern im Raum. Die Verhandlungen in der aserbaidschanischen Hauptstadt wurden am Samstagabend mehr als 24 Stunden nach dem offiziellen Ende des Gipfels zunehmend chaotisch. Unter anderem zogen sich die Gruppe der kleinen Inselstaaten (Aosis) und besonders arme Länder für Beratungen aus den Verhandlungen zurück.