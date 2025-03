Doch für Green ist klar: Dass sie den Impfstoff in nur einem Jahr entwickeln und herstellen konnten, lag an dafür den bereitgestellten Ressourcen. In Greens Labor arbeiteten Wissenschaftler auch an einem Impfstoff gegen Malaria . Bis zu dessen Einführung habe es zum Vergleich acht Jahre gedauert. "Wenn nur genug Geld und Personal da ist, kommt man natürlich schneller voran", sagt Green. "Aber es könnte sogar noch schneller gehen als in 2020." Dabei komme es nicht nur auf die Forschung an, sondern auch auf ganz praktische Dinge, wie die Rekrutierung von freiwilligen Studienteilnehmern.