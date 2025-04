Corona: Weißes Haus vertritt Labor-Theorie

Das Weiße Haus stellte am Freitag die überarbeitete Website Covid.gov vor, auf der bisher etwa Informationen zu Impfstoffen und Corona-Tests zu finden waren. Die Seite, die einem Plakat für einen Hollywoodfilm ähnelt, zeigt in Großbuchstaben den Titel Lab Leak - also Labor-Leck. Zwischen den beiden Worten steht ein entschlossen wirkender US-Präsident Donald Trump . Unter dem Titel steht handschriftlich: "Die wahren Ursprünge von Covid-19".