Strack-Zimmermann: CSU-Vorstoß zu Ukrainern "bizarr"

Debatte um arbeitslose Ukrainer : Strack-Zimmermann: CSU-Vorstoß "bizarr"

24.06.2024 | 11:07 |

Die CSU will Kriegsflüchtlinge in die Ukraine zurückschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit annehmen. Dafür hagelt es Kritik von Ampel-Parteien, aber auch aus der CDU.