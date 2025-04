Frederik hingegen ist vom neuen grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen in Kopenhagen quasi abgeholt worden. Der hatte zuvor seinen Antrittsbesuch in Dänemark absolviert. "Wir befinden uns in einer außenpolitischen Situation, die zur Folge hat, dass wir enger zusammenrücken müssen", sagte der neue Premier, als er neben der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stand, und machte gleichzeitig deutlich, dass er mehr Augenhöhe im Verhältnis zu Dänemark verlange. "Man will weiterhin auf die Unabhängigkeit hinarbeiten , aber man will es jetzt mit Dänemark zusammen tun", sagt Politikwissenschafter Pram Gad.