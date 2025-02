Inzwischen hat wohl jeder DeepSeek mal ausprobiert und die gleichen Fragen wie bei ChatGPT in den frühen Wochen gestellt: "Wer bist Du?", "Was kannst Du?", "Willst Du mich heiraten?". Die KI antwortet mal solide, mal neutral, mal lustig. DeepSeek findet die Frage mit der Heirat "süß" und "liebevoll", während ChatGPT sie "unerwartet" und "überraschend" findet.

Bei Fragen zu heiklen Themen - zumindest aus Sicht der chinesischen Staatsführung - reagiert DeepSeek dagegen undurchsichtig. Nach dem Massaker auf dem Tian’anmen-Platz 1989 in Peking gefragt, listet der Chatbot zunächst die Geschehnisse historisch einwandfrei und sogar noch mit Kritik an der Staatsführung auf. Eine Sekunde später aber verschwindet die Aufzählung und der Chatbot schreibt auf Englisch, dass "das" außerhalb seines derzeitigen Aufgabenbereiches sei: "Sorry, that's beyond my current scope."