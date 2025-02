DeepSeek: Südkorea verbietet KI-Chatbot aus China

Der Chatbot aus China hat in den vergangenen Wochen die KI-Branche aufgerüttelt. Der Grund: Die App erzielt vergleichbare oder sogar bessere Ergebnisse als etablierte Anbieter wie OpenAI, Google oder Meta. Zugleich hat die Entwicklung des Programms nach Angaben von DeepSeek nur einen Bruchteil dessen gekostet, was etwa OpenAI in Chat-GPT investieren musste.