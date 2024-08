Deichschafe: Pulli statt Mülleimer - auch dank EU-Förderung

Deichschafe sind essenzielle Helfer beim Natur- und Hochwasserschutz. Nicht nur an der Küste, sondern auch an Flüssen, wie zum Beispiel an der Elbe im Wendland. Die Schafe fressen das Gras so ab, dass die Wurzelstrukturen erhalten bleiben und sich weiter verstärken können. Das hilft bei der Verdichtung der Deiche. Zugleich haben Schafe ein relativ geringes Gewicht und sind somit keine Belastung für die Erdwälle.