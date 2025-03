"Hamas raus": Palästinenser protestieren gegen Krieg

Im Gazastreifen haben am Dienstag hunderte Menschen für ein Ende des Krieges gegen Israel demonstriert und dabei auch Sprechchöre gegen die in dem Palästinensergebiet herrschende Hamas gerufen.

Wie Augenzeugen berichteten, skandierten die überwiegend männlichen Demonstranten bei der Protestkundgebung in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen "Hamas raus" und "Hamas-Terroristen".

Erstmals seit Beginn der Waffenruhe greift Israel wieder massiv Ziele in Gaza an. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sterben dabei mehr als 400 Menschen.

Mohammed: "Schluss mit dem Krieg"

Im Onlinedienst Telegram verbreitete sich am Dienstag mindestens ein Aufruf zum Protest. Ein Demonstrant sagte, er wisse nicht, wer die Demonstration organisiert habe. "Ich habe teilgenommen, um im Namen der Menschen eine Botschaft zu senden: Schluss mit dem Krieg."

Der Mann, der aus Angst vor Repressalien nur seinen Vornamen Mohammed nannte, sagte weiter, er habe Mitglieder der Hamas-Sicherheitskräfte in Zivilkleidung gesehen, die den Protest auflösten.

Madschdi, der ebenfalls an dem Protest teilnahm und seinen vollen Namen nicht nennen wollte, sagte, die Menschen seien "müde". "Wenn die Lösung ist, dass die Hamas die Macht in Gaza aufgibt, warum gibt sie dann nicht die Macht auf, um die Menschen zu schützen?", fragte er.

Am Dienstagabend wurde im Onlinedienst Telegram dazu aufgerufen, den Protest am Mittwoch in verschiedenen Teilen des Gazastreifens zu wiederholen.