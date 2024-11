Sieg für Trump: Warum Kamala Harris die US-Wahl verloren hat

Das war überhaupt ihre Krux. Stand Harris für eine neue Politik oder für ein "weiter so" wie unter Joe Biden . In einem Interview sagte sie, sie hätte nichts anders gemacht in den vergangenen vier Jahren, dann bemerkte sie den Fauxpas - und erklärte, sie stehe für eine neue Generation, einen anderen Politikstil. Doch wie genau der aussehen würde, blieb vielen unklar.