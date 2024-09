US-Präsidentschaftswahl: Gleiches Wahlrecht für alle?

Auch wenn die schwarze Bevölkerung, beziehungsweise Männer, offiziell seit 1870 wählen dürfen, gab es in vielen Bundesstaaten weiterhin rassistische Gesetze, die sie daran hindern sollten. Der Voting Rights Act sollte solche diskriminierenden Strukturen abschaffen. Doch der Oberste Gerichtshof hob den Voting Rights Act 2013 teilweise auf. Seitdem ist der Racial Turnout Gap laut dem Think Tank Brennan Center for Justice vor allem in den Südstaaten wieder gewachsen.