Das Bugatti-Märchen: Die US-Wahl im Visier russischer Fakes

So wenig überzeugend die französische Seite an sich wirkt - einer der Fake-News-Artikel, der erst vor wenigen Tagen dort veröffentlicht wurde, hat es in sich: Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, soll angeblich in Paris einen Bugatti-Sportwagen gekauft haben, für viereinhalb Millionen Euro - Geld, dass die USA der Ukraine als Militärhilfe gegeben hatten. Zum Beweis wird eine gefälschte Rechnung präsentiert, die aber Schreibfehler enthält und - völlig unüblich - auf Englisch verfasst ist.