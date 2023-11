Desinformation: Die dreistesten Lügen des Nahost-Krieges

Dafür gibt es aber eindeutige Hinweise, dass das Bild des Hundewelpen eine Fälschung ist. Der Bildinhalt an sich - ein kleiner Hund in einem Leichensack, dahinter eine Person mit OP-Handschuhen - scheint zumindest ungewöhnlich. ZDFheute analysierte das Foto mit dem Bildforensik-Tool "InVid" . Das Ergebnis: Genau an der Stelle, wo der kleine Hund zu sehen ist, zeigt das Tool Unstimmigkeiten - deutliche Hinweise darauf, dass das Bild manipuliert wurde. Erkennbar ist das an farblichen Unterschieden: dunkelgrün beim Welpen und hellgrün im Rest des Bildes.