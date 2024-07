Attentat auf Donald Trump: Welle an Verschwörungserzählungen

Bereits wenige Minuten nach dem Mordanschlag auf den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump am Samstagabend bei einer Kundgebung in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania sind die ersten Verschwörungserzählungen im Umlauf gewesen. Unter anderem in sozialen Netzwerken wie X sowie Facebook und Instagram gibt es zahlreiche beweisfreie Spekulationen zu den Schüssen auf den ehemaligen Präsidenten.