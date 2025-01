Die Italienerin pflegt in der Runde der europäischen Staats- und Regierungschef zusammen mit Viktor Orbán die besten Kontakte in das republikanische Trump-Lager . Beide besuchten Trump bereits auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago und könnten in Trumps zweiter Amtszeit eine entscheidende Rolle in den transatlantischen Beziehungen einnehmen. Denn anderen Politikern aus Brüssel fällt es bisweilen schwer, einen guten Draht zu dem neuen Präsidenten und seiner Partei aufzubauen.