Gaza: Zwangsweise Umsiedlung verstößt gegen Völkerrecht

Donald Trump hatte angekündigt, die USA wollten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. Die Palästinenser will Trump dauerhaft in andere arabische Staaten umsiedeln. Aus dem zerstörten Gazastreifen könne unter Führung der USA eine "Riviera des Nahen Ostens" werden, sagte Trump. Der Vorschlag löste Empörung aus, stieß aber auch auf Zustimmung bei den Rechten in Israels Regierung.