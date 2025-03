Rede vor dem US-Kongress: Trumps Behauptungen im Faktencheck

Eine Stunde und 45 Minuten sprach Donald Trump vor dem US-Kongress. Dabei streifte er fast alle Maßnahmen, die er in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit ergriffen hat. Es war eine Rede voller Verweise auf die in den USA tobenden Kulturkämpfe. Trump ließ sich für sein hartes Vorgehen in der Migrations- und Wirtschaftspolitik feiern.