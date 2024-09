Donald Trump nach Schüssen "in seiner Nähe" in Sicherheit

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist Angaben seines Wahlkampfteams zufolge nach Schüssen "in seiner Nähe" in Sicherheit. Auch der Secret Service, der in den USA für den Schutz ranghoher Politiker zuständig ist, darunter amtierende und frühere Präsidenten, bestätigte einen Vorfall - nannte aber wie Trumps Wahlkampfteam keine weiteren Details.

Der Ex-Präsident hielt sich während des Vorfalls am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in seinem Golfklub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida auf. Es war zunächst völlig unklar, was sich genau ereignet hatte und ob Trump selbst in Gefahr war. US-Medien berichteten widersprüchlich.