MAGA-Verfechter und Sprachrohr: Einfluß von Don Jr. wächst

Sprachrohr für MAGA-Bewegung : Don Junior - Trumps Sohn fürs Grobe

von Anna Kleiser, Washington D.C. 12.12.2024 | 17:45 |

Der älteste Trump-Sohn hat in den vergangenen Jahren an Einfluss auf seinen Vater gewonnen. Er ist Sprachrohr und Türsteher der Trumpisten - und plant weit in die Zukunft