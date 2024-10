Trump will im Falle seiner Wahl Sonderermittler Smith feuern

Ex-Präsident Donald Trump kritisierte den Sonderermittler Jack Smith in einem Interview scharf.

In einem Interview des konservativen Radiomoderators Hugh Hewitt wurde der der ehemalige US-Präsident am Donnerstag gefragt, ob er im Amt zuerst sich selbst begnadigen oder Smith entlassen würde, um seine juristischen Probleme aus der Welt zu schaffen. "Das ist so einfach", sagte Trump.