Präsidentschaftskandidatur: Trump will TV-Duell schwänzen

Die erste Fernsehdebatte vor den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner in den USA könnte Medienberichten zufolge ohne den ehemalige Präsidenten Donald Trump stattfinden. Anstatt am kommenden Mittwoch im Fernsehsender Fox News mit anderen sieben Bewerbern um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei zu debattieren, könnte sich Trump vom rechten Moderator Tucker Carlson interviewen lassen, berichtete die Zeitung "New York Times" am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit befasste Personen.