Trump plant Zölle für EU-Importe: EU sucht Einigung mit USA

Die Europäische Union will im Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump "offen und pragmatisch" nach einer Einigung suchen. "Wir werden bereit sein für schwierige Verhandlungen, wo es nötig ist, und Lösungen finden, wo es möglich ist", kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Rede vor EU-Botschaftern in Brüssel an.