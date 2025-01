Trumps Politik: Das Recht des Stärkeren

So prangerte er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos per Videoschalte das Handelsbilanzdefizit der USA mit der EU an. Sollten die Europäer nicht mehr amerikanische Autos, landwirtschaftliche Produkte und vor allem Öl und Gas abnehmen, sei ab dem 1. Februar mit Zöllen auf alles zu rechnen. Dass die für steigende Preise sorgen und somit amerikanische Verbraucher belasten würden, wird offenbar in Kauf genommen, auch wenn Trump diesen Zusammenhang stets verneint.