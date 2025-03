Trumps Kommunikationsstil: "Überschüttet Leute mit Müll"

Helen Fischer: Indem Trump die Menschen in hoher Schlagzahl mit einem Mix aus Fakten und Fiktion bombardiert, verwischt er die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge. "Flood the zone with shit" - frei übersetzt "die Zone mit Müll überfluten" - hat Trumps Ex-Berater Steve Bannon diese Strategie genannt. Trump nutzt das und überschüttet die Leute quasi mit Müll. In der Folge kann es Bürgerinnen und Bürgern zunehmend schwerer fallen, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden.