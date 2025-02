US-Präsident Trump will Zölle in Höhe von 25% auf alle Stahl- und Aluminium-Importe erheben. Die EU droht mit Gegenzöllen, zum Beispiel auf Motorräder oder Whiskey.

Donald Trump: Zölle als bewährtes Mittel

"Es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Effekt, den die Corona-Krise oder der Krieg in der Ukraine hatten. Die Effekte waren erheblich größer," so Niclas Poitiers von der Denkfabrik Bruegel.

Es ist eine Kategorie kleiner als die in den Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten.

Die Zölle auf Stahl und Aluminium von 2018 sind nicht spurlos an der EU vorbei gegangen: Von 2014 bis 2018 lag der EU-Export von Stahl-Fertigprodukten in die USA bei durchschnittlich 3,3 Millionen Tonnen. Von 2019 bis 2024 waren es dann nur noch rund 2,2 Millionen Tonnen. Denn auch unter der Biden-Regierung wurden die Zölle nie ganz abgeschafft - lediglich Freimengen für den Export wurden verhandelt.

EU muss reagieren

Oder sie macht das, was sie schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump getan hat: Sie sucht gezielt nach Produkten, die einen hohen wirtschaftlichen Effekt in republikanischen US-Bundesstaaten haben. Um so maximalen politischen Druck aufzubauen.