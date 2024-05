Sierra Leones Kampf gegen die Droge Kush

Ein junger Mann dreht Kush, während andere Konsumenten in einem Versteck in Freetown, Sierra Leone, schlafen.

Die synthetische Droge Kush schlägt Jugendliche in Sierra Leone in ihren Bann. Süchtige Jungen und junge Männer sitzen oder liegen zusammengesackt in von Müll übersäten Gassen, und es gibt wenig Hilfe für sie. Die Gesundheitsdienste in dem westafrikanischen Land sind äußerst begrenzt. So hat denn eine frustrierte Gemeinde in Eigenregie gehandelt, ein sogenanntes Behandlungszentrum eingerichtet, das von Freiwilligen betrieben wird. Und die Maßnahmen dort können harsch sein.