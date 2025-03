Drohnenangriff auf Moskau aus Ukraine: Tote und Brände

Kurz vor wichtigen Gesprächen zwischen ranghohen Vertretern der Ukraine und der USA in Saudi-Arabien ist die russische Hauptstadt Moskau und andere Gebiete Ziel größerer nächtlicher ukrainischer Luftangriffe geworden. Mindestens 337 ukrainische Drohnen wurden nach Angaben des russischen Militärs abgeschossen, davon 91 über der Moskauer Region. 126 Drohnen seien in der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgefangen worden.

Die russischen Angriffe halten an - vor dem us-ukrainischen Treffen in Saudi-Arabien. Kann es demnächst zu einer Waffenruhe kommen? Die Menschen hoffen auf Unterstützung der USA.

Verkehr an mehreren Airports eingestellt

Schäden an Wohngebäuden und Bahnhof

Auf teils offiziellen Telegram-Konten wurden Videos verbreitet, auf denen mehrere Wohnungsbrände in der Moskauer Region zu sehen sind. In einem mehrstöckigen Gebäude im Bezirk Ramenskoje im Moskauer Gebiet, etwa 50 Kilometer südöstlich des Kremls, wurden nach Angaben des Gouverneurs Worobjow mindestens sieben Wohnungen beschädigt, die Bewohner mussten demnach die Gebäude verlassen.

Die Gouverneure der Region Rjasan südöstlich der Region Moskau und der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine berichteten ebenfalls von Drohnenangriffen. In mehreren Siedlungen in der Region Belgorod sei die Stromversorgung ausgefallen, teilte der Gouverneur der Region mit.

Treffen in Dschidda - Kiew hofft auf Annäherung

Zu dem Angriff kam es unmittelbar vor dem Treffen einer amerikanischen und ukrainischen Delegation, das für Dienstag in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda geplant ist. Die Drohnenangriffe auf die Region Moskau sollen Russland nach Angaben Kiews dazu bewegen, einer Waffenruhe in der Luft zuzustimmen.

Die Gespräche über Pläne für eine Waffenruhe finden vor dem Hintergrund einer radikalen Kehrtwende der USA in ihrer Ukraine-Politik seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar statt. Kiew hofft nach Washingtons Annäherung an die Positionen des Kreml auf die Wiederaufnahme der US-Unterstützung für die Ukraine.

Was erwarten die Menschen in der Ukraine von den aktuellen Verhandlungen in Saudi-Arabien? Gibt es noch Vertrauen in die amerikanischen Bemühungen um ein Kriegsende?

10.03.2025 | 3:11 min