Russlands Krieg: Moskaus Drohnen-Taktik setzt Ukraine zu

Am Freitag, den 4. April, feuerte Russland am frühen Abend eine ballistische Rakete auf die Stadt Krywyj Rih ab. Die Rakete schlug in einem Wohngebiet ein, darunter ein Spielplatz, auf dem sich viele Menschen und Familien aufhielten, die das milde Frühlingswetter genossen.

Russische Raketen treffen Zivilisten, nicht Militär

Kiews Fähigkeit, russische Drohnen abzuwehren, lässt nach

Ukrainische Beamte gaben am 6. April zu, dass Russland in letzter Zeit die Shaheed-Drohnen verbessert und viele von ihnen mit effektiveren Navigationssystemen ausgestattet hat. Außerdem ist es durch die neu eingesetzte Schwarmtaktik auch schwieriger geworden, sie abzuschießen.

Entwicklungen an den Fronten

In Kursk rückte Russland weiter an die Grenze zur Ukraine heran und drängte die Ukrainer südlich von Gogolewka zurück. In der Region Belgorod rückten die ukrainischen Streitkräfte weiter vor und kontrollieren nun auch große Teile des Dorfes Popowka. Im Laufe der Woche starteten die Russen mehrere Gegenangriffe, konnten die Ukrainer aber nicht von ihren Stellungen verdrängen.

Weiter nördlich, in Richtung Kupjansk, ist die Lage ähnlich: Die Russen fassen auf der westlichen Seite des Flusses Oskil immer mehr Fuß und rücken in Richtung Sapadne und Kindraschiwka vor, wobei sie offensichtlich versuchen, Kupjansk von Norden her einzuschließen. Im Süden sind die Russen bei Stepowe geringfügig vorgerückt. Schwere Kämpfe sind im Gange.

Ukraine trifft russische Fabrik für Glasfaserkabel

Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe gegen Russland fortgesetzt. Am 5. April gelang es den Ukrainern, die einzige russische Fabrik in Saransk (Region Mordwinien) zu treffen, in der Glasfaserkabel hergestellt wird, die für die störanfälligen Drohnen von entscheidender Bedeutung sind. Es gibt Hinweise auf einen Großbrand in der Fabrik, aber eine genaue Schadensschätzung ist noch nicht möglich.