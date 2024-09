Immobilien und Steuern: Wie Dubai Finanzkriminalität anzieht

So können zum Beispiel im Westen sanktionierte Russen weiter an ihren Wohnungen in Dubai verdienen: unter anderem Bekkhan Agayev. Der Abgeordnete von "Einiges Russland " wurde im Februar 2022 nach Russlands Invasion in der Ukraine von der EU sanktioniert. Auf die Mieteinnahmen der mehr als 300 Quadratmeter großen Wohnung, die er vor einigen Jahren in Dubai kaufte, hat das keinen Einfluss.