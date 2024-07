Kroatien: Dubrovnik will den Massentourismus bremsen

Kaum eine Stadt am Mittelmeer hat in den letzten Jahren einen so großen Hype erfahren wie Dubrovnik in Kroatien . Mitverantwortlich ist dabei auch die Fantasy-Serie "Game of Thrones" , die in großen Teilen hier gedreht wurde. Aber Dubrovnik ist keine große Stadt, gerade mal 40.000 Einwohner insgesamt. In den Sommermonaten kamen in den letzten Jahren aber rund 15.000 Touristen - pro Tag. Somit war Dubrovnik - pro Einwohner gerechnet - die meistbesuchte Stadt am gesamten Mittelmeer