Ecuador: Stichwahl um Präsidentschaft nötig

Daniel Noboa und Luisa Gonzalez müssen in die Stichwahl um die Präsidentschaft in Ecuador.

Die Präsidentschaftswahl in Ecuador geht in eine weitere Runde: Der konservative Amtsinhaber Daniel Noboa und die linke Kandidatin Luisa González haben sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und müssen sich nun einer Stichwahl stellen. Am 13. April soll das ecuadorianische Volk entscheiden, wer von beiden das Präsidentenamt bekommt.