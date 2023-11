Ausnahmezustand: Präsidentschaftskandidat in Ecuador getötet

In Ecuador ist anderthalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl einer der Spitzenkandidaten erschossen worden. Der 59-jährige Fernando Villavicencio galt als Stimme gegen Korruption. 10.08.2023 | 0:25 min

Nach tödlichen Schüssen auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador hat Präsident Guillermo Lasso einen 60-tägigen Ausnahmezustand für das Land verhängt.

Villavicencio kämpfte gegen Korruption in Ecuador

"Die Streitkräfte sind ab sofort im gesamten Staatsgebiet mobilisiert, um die Sicherheit der Bürger, die Ruhe des Landes und die freien und demokratischen Wahlen am 20. August zu gewährleisten", erklärte Lasso in einer über die Onlineplattform Youtube verbreiteten Ansprache. Die Wahlbehörde erklärte, dass der Wahltermin am 20. August beibehalten werde.