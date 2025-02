Seit 2019 nimmt die Gewalt in dem kleinen Land an der Pazifikküste stetig zu. Ecuador ist zur Drehscheibe des internationalen Drogenhandels geworden. Während Kokain in den Nachbarländern Kolumbien und Peru angebaut wird, gelangt es über die ecuadorianische Hafenstadt Guayaquil nach Europa. Rund 25 Drogenkartelle kämpfen hier um Reviere und Schmuggelrouten. Die Folge: Die Gewalt im Land breitet sich aus wie ein Lauffeuer.