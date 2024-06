Bürgermeister-Kandidat: Deutscher in Florenz in Stichwahl

Kandidat für Bürgermeister-Wahl : Deutscher in Florenz in der Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Florenz hat es der deutsche Kandidat Eike Schmidt in die Stichwahl geschafft. Der Direktor der Uffizien tritt gegen die Sozialdemokration Funaro an.