Hamas: Einigung über Fortsetzung des Gaza-Deals

Die "Times of Israel" berichtete, die Freilassung werde am Mittwoch über das Nachbarland Ägypten erfolgen. Laut der Nachrichtenseite "ynet" sollen binnen 24 Stunden vier tote Geiseln ohne Zeremonie zunächst an Ägypten und dann an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben werden, bevor sie nach Israel überstellt werden.