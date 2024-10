US-Wahl: Warum das Electoral College so mächtig ist

Zweimal ist es in der jüngsten Vergangenheit passiert: Ein demokratischer Präsidentschaftskandidat hat die Mehrheit der Stimmen bei der Wahl in den USA bekommen, aber ein republikanischer Kandidat zog ins Weiße Haus ein. Im Jahr 2000 gewann George W. Bush, 2016 Donald Trump - dass sie Präsidenten werden konnten, liegt am Wahlsystem.