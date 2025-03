Elissa Slotkin: Die Demokratin, die Trumps Rede Kontra gab

Trump hat längst den Kongress-Saal verlassen, als Slotkin das Wort für ihre zehnminütige Gegenrede in Form einer Videobotschaft ergreift. "Es ist spät, also verspreche ich, dass ich mich viel kürzer fassen werde als das, was Sie gerade gesehen haben", startet sie, bevor sie sich kurz vorstellt:

Slotkin tritt als "radikale Pragmatikerin" auf

9/11 bringt Slotkin zur CIA

Mutter: Demokratin, Vater: Republikaner

Geboren in New York, wuchs Slotkin später auf einer Farm in Michigan auf. Ihr Urgroßvater wanderte in die USA ein und verwirklichte seinen amerikanischen Traum, in dem er das Familienunternehmen "Hygrade Foods" gründete, schreibt sie auf ihrer Website. Die Fleischerei spezialisierte sich bald auf Hotdogs.