Elon Musk: Mitarbeiter von US-Effizienzbehörde Doge kündigen

Am Samstag hatte Musks Doge-Team von Hunderttausenden Bundesbediensteten per E-Mail verlangt, innerhalb von 48 Stunden fünf Leistungen aufzulisten, die sie in der vergangenen Woche an ihrem Arbeitsplatz erbracht haben. Auf X teilte Musk zudem mit, dass jeder Mitarbeiter, der nicht bis zum Ablauf der Frist am Montagabend (Ortszeit) antwortet, seinen Job verlieren werde.