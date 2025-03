Elon Musk will Richterwahl in USA mit Geld beeinflussen

Tech-Milliardär Elon Musk will mit Geldgeschenken eine Richterwahl in den USA zu seinen Gunsten beeinflussen. Am Freitag erklärte Musk im Onlinedienst X , er werde bei einer Veranstaltung am Sonntag Unterstützer seiner Petition gegen "aktivistische Richter" im US-Bundesstaat Wisconsin mit zwei Millionen Dollar (1,85 Millionen Euro) entlohnen.

Zugleich löschte Musk eine zuvor gesendete Botschaft, in der er ankündigte, zwei Menschen für ihre Beteiligung an der Richterwahl für den Supreme Court in Wisconsin mit jeweils einer Million Dollar zu belohnen. Die Aussage hatte den Generalstaatsanwalt des Bundesstaates auf den Plan gerufen, der dieses Vorgehen untersagen wollte.

Demokraten werfen Musk Stimmenkauf vor

Sowohl Musk als auch US-Präsident Donald Trump unterstützen in Wisconsin den konservativen Kandidaten Brad Schimel, der sich um einen Posten am Obersten Gerichtshof des Staates bewirbt und gegen die linksliberale Kandidatin Susan Crawford antritt.

Um gleichgesinnte Wähler zu mobilisieren, bietet Musk bereits über seine Lobbygruppe America PAC jedem Bürger in Wisconsin Hundert Dollar für die Unterzeichnung der Petition gegen "aktivistische Richter". Die Demokratische Partei in Wisconsin prangerte dies als "illegales Programm zum Stimmenkauf" an.

Die Richterkandidatin Crawford warf Musk vor, er wolle einen Richtersitz im Supreme Court kaufen , um genehme Entscheidungen des höchsten Gerichts in Wisconsin bei den Rechtsstreitigkeiten seines Autokonzerns Tesla zu erzielen. Tesla streitet vor Gericht darum, dass Autokonzerne zugleich auch Händlergeschäfte betreiben dürfen, was in Wisconsin untersagt ist.

Musk sorgte bereits zuvor mit Verlosung für Kritik

Eine ähnlich umstrittene Aktion hatte Musk während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania veranstaltet. Musk hatte damals angekündigt, bis zur US-Wahl täglich eine Million Dollar an einen registrierten Wähler in besonders hart umkämpften US-Bundesstaaten zu vergeben. Die ersten Millionen-Schecks übergab er in Pennsylvania.

Musk unterstützte in den letzten Tagen vor der US-Präsidentschaftswahl Trump mit einer Verlosung von Millionen an registrierte Wählerinnen und Wähler.

Richterwahl in Wisconsin mit Signalwirkung

Die Richterwahl in Wisconsin am 1. April wird darüber entscheiden, ob konservative oder progressive Richter am dortigen Supreme Court künftig eine Mehrheit stellen. In dem Staat stehen wichtige Justizentscheidungen über das Abtreibungsrecht und den Zuschnitt von Wahlkreisen an.