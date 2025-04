Trump: Musk könnte als Berater der US-Regierung zurücktreten

Trump hatte bereits zu Wochenbeginn auf Nachfrage eines Journalisten erklärt, dass Musk "irgendwann" zu seinen Unternehmen zurückkehren wollen würde. "Er will es", sagte Trump in Washington. "Ich würde ihn so lange behalten, wie ich ihn behalten kann."

Kurs der Tesla-Aktie steigt nach Musk-Berichten deutlich

An der Börse lösten die Berichte einen deutlichen Kursanstieg bei Tesla aus - hatte die Aktie vor dem "Politico"-Bericht noch mehr als sechs Prozent im Minus gelegen, lag sie am Nachmittag fast vier Prozent im Plus bei knapp 280 Dollar.

Elon Musks Rolle in Trump-Trump sorgte für Kritik

Außerdem wurde in den vergangenen Monaten die Kritik an der politischen Rolle und den Ansichten von Musk immer lauter. Es gab Boykottaufrufe und erst am vergangenen Wochenende Protestaktionen an Tesla-Standorten in verschiedenen Ländern.