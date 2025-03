Natürlich treibt sie der Schock, die Einsicht, dass auf die Unterstützung der USA kein Verlass mehr ist, zusammen. "In der geopolitischen Analyse sind sich die beiden sehr ähnlich. Viel ähnlicher als Macron und Merkel oder Macron und Scholz, dem es an Ideen für Europa mangelte", erklärt der Politologe Joseph de Weck. Merz habe stärker als seine Vorgänger Europa im Blick: "Wenn sich nun Deutschland und Frankreich gemeinsam dem Ziel eines souveränen Europas verschreiben und Polen, Italien und weitere Länder an Bord holen, dann wird vieles möglich, was vorher undenkbar war."