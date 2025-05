ZDF-Korrespondenten: Wer den Gaza-Krieg stoppen könnte

… zur Rolle der israelischen Bevölkerung

Aktuelle Umfragen zeigen, das 70 Prozent der Menschen in Israel für ein Ende dieses Krieges sind und eine Freilassung der Geiseln - also sozusagen für einen Deal mit der Hamas.

.… zur Rolle Deutschlands und den USA

Washington bemühe sich zunehmend, Hilfen unabhängig von Israel in den Gazastreifen zu bringen - auch als Signal an Netanjahu. Doch ein genereller Kurswechsel bei den Waffenlieferungen sei "zweifelhaft", so Slansky.

Nach fast drei Monaten will Israel wieder humanitäre Hilfen in den Gazastreifen zulassen. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart schätzt den Kurswechsel von Israels Regierung als Reaktion auf Druck aus Washington ein.

… zur Rolle der arabischen Welt

Auch in der arabischen Welt gibt es laute Kritik am Vorgehen Israels in Gaza. Bei einem Treffen der Arabischen Liga in Bagdad beschuldigten die Länder Israel, ethnische Säuberung in Gaza zu betreiben. ZDF-Korrespondentin Golineh Atai sieht darin jedoch kein starkes Signal: Wichtige Akteure wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate seien dem Treffen ferngeblieben, einige Delegationen hätten es sogar vorzeitig verlassen. Ein gemeinsames Abschlussstatement habe es nicht gegeben.