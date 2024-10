In diesem Winter erwartet die Internationale Energieagentur in der Ukraine einen möglichen Stromverbrauch mit Spitzenlasten von 18,5 Gigawatt. Bei der jetzigen Stromproduktion könnte sich daraus ein Defizit von sechs Gigawatt ergeben. Das entspricht der Spitzenlast von Dänemark und zeigt, wie viele Menschen schließlich ohne Strom sein könnten. Die EU hat geplant Überkapazitäten von 4,5 Gigawatt an die Ukraine abzugeben, was die Lücke aber nicht vollständig schließen wird.