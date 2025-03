PRODUKTION - 23.02.2025, NA, ---: Die durchschnittliche Arbeitnehmerin in Bayern hat vergangenes Jahr pro Stunde fast 5 Euro weniger verdient als der durchschnittliche Mann. (Symbolbild) (zu dpa: «Frauen in Bayern verdienen fast 5 Euro pro Stunde weniger») Foto: Ludmilla Ostermann/-/dpa - ACHTUNG: Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Es bleibt gerade genügend Zeit für einen Kaffee, ehe Sie die Ladentür für die ersten Kunden des Tages aufschließen. Stundenlang stehen oder sitzen Sie hinter der Kasse, ärgern sich hier und da über Computer-Probleme und schaffen es mal wieder kaum, die Mittagspause wahrzunehmen. Ihr Job ist nicht einfach, aber immerhin: Das Gehalt stimmt vielleicht - zumindest, wenn Sie ein Mann sind.

Denn Frauen haben im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen statistisch gesehen in 2025 bisher noch keinen Cent verdient.

Frauen verdienen im Schnitt deutlich weniger als Männer

Das liegt an der sogenannten "Gender Pay Gap". Sie meint den durchschnittlichen Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Auch wenn in der Europäischen Union das Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" gilt, verdienen weibliche Arbeitskräfte im Schnitt deutlich weniger als Männer.

Um darauf aufmerksam zu machen, symbolisiert der "Equal Pay Day" jährlich jenes Datum, an dem Frauen und Männer für das verbleibende Jahr gleich viel verdienen würden. In 2025 ist es der 7. März - vor diesem Tag haben Frauen laut der Rechnung also umsonst gearbeitet.

International sind Frauen überproportional von Armut betroffen. Und auch wirtschaftlich geht es ihnen deutlich schlechter als Männern. Ein Blick auf die (Un-) Gleichberechtigung. 11.03.2024 | 1:50 min

Lohngefälle von 17,6 Prozent in Deutschland

Tschechien, Das Phänomen der fehlenden Lohngleichheit betrifft fast die gesamte EU, in der Deutschland seit mehreren Jahren allerdings zu den Schlusslichtern gehört: Pro Stunde verdiente eine Frau 2023 in Deutschland durchschnittlich 17,6 Prozent weniger als ein Mann. In Ungarn Österreich und Lettland ist das Gehaltsgefälle noch größer. Der EU-Schnitt liegt bei zwölf Prozent.

In Luxemburg verdienen Frauen pro Stunde mehr als Männer - als einziges Land in der EU. Das Gehaltsgefälle liegt hier bei 0,9 Prozent zugunsten von Frauen.

Ungleichheit selbst bei Positiv-Beispiel aus Luxemburg

Der auf den ersten Blick positive Trend bei den Stundenlöhnen in Luxemburg hat jedoch einen Haken: "Bei dieser Statistik werden viele Aspekte nicht einberechnet, zum Beispiel der Anteil von Frauen in Teilzeit-Arbeit, Unterbrechungen in der Karriere oder der Fakt, dass Frauen öfter in Jobs mit niedrigerem Gehalt arbeiten", erklärt die Luxemburger Gender-Studies-Forscherin Laura Carocha.

Schaut man auf den Lohn für das gesamte Jahr, verdienen Männer auch in Luxemburg zehn Prozent mehr als Frauen. „ Laura Carocha, Gender-Studies-Forscherin aus Luxemburg

Politisch arbeitet Luxemburg seit Jahren daran, Geschlechtergerechtigkeit zum zentralen Thema zu machen. Dazu zählen beispielsweise besonders familienfreundliche Bedingungen für Eltern. Es gibt ein eigenes Ministerium für Gleichstellung und Diversität. "Aber damit ihre Initiativen wirklich effizient sein können, müssten die Maßnahmen verpflichtend werden. Für viele Betriebe sind sie das aber nicht, sondern es bleibt bei Empfehlungen", so die Expertin Carocha.

Frauen leisten im Job, im Haushalt und bei der Kinderbetreuung enorm viel – und verdienen immer noch weniger als Männer. Ihr Armutsrisiko im Alter wird oft völlig unterschätzt. 12.01.2025 | 30:05 min

Expertin: Gleichstellung brauche gesellschaftliche Veränderungen

Echte Gleichstellung gehe aber ohnehin weit über die Gleichbezahlung von Männern und Frauen hinaus, sagt Carocha. Für sie liegt die Ursache der Ungleichheit von Männern und Frauen nicht an Unterschieden in der Gehaltsabrechnung, sondern an der Gesellschaftsstruktur:

Wenn wir uns nicht bewusst werden, dass das eigentliche Problem an patriarchalischen Strukturen liegt, bleibt alles andere nur Symptombekämpfung. „ Laura Carocha, Gender-Studies-Forscherin aus Luxemburg

Equal Pay Day immer früher im Jahr

Eine Forderung, die für Luxemburg ebenso gelte wie für Deutschland, so Carocha. Immerhin: In den vergangenen Jahren deutet der Trend beim Thema Gleichbezahlung nach oben. Der Equal Pay Day fiel 2009 in Deutschland noch auf den 20. März, dieses Jahr liegt er fast zwei Wochen früher . Laut Prognosen soll er im nächsten Jahr bereits am 27. Februar begangen werden.

Frauen wollen 2025 gleichberechtigt mit Männern leben, doch Männer fühlen sich unter Druck gesetzt. "Auf der Couch" wird diskutiert: Fordern Frauen zu viel von Männern? 20.02.2025 | 28:51 min